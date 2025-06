Daria Bignardi | Il meglio deve ancora arrivare

È uscito nelle librerie il libro postumo di Michela Murgia, Anna della pioggia: una raccolta di racconti scritti nel corso di molti anni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Daria Bignardi: Il meglio deve ancora arrivare

In questa notizia si parla di: daria - bignardi - meglio - deve

Daria Bignardi: «L’angoscia per Gaza, la speranza di un risveglio» - Il Cinema Anteo di Milano ospita un incontro con Daria Bignardi, che affronta l'angoscia per la situazione a Gaza e la speranza di un risveglio collettivo.

Ultimo incontro con Daria Bignardi, oggi, al Salone del Libro di Torino per la conclusione del progetto Adotta uno scrittore, che ha coinvolto la classe 4DB del liceo artistico e il gruppo di lettura del carcere Morandi di Saluzzo. L’incontro finale al Salone è stato i Vai su Facebook

Daria Bignardi: Il meglio deve ancora arrivare; 8 marzo: i consigli di lettura (e di lotta) di Daria Bignardi; Intervista a Daria Bignardi.

Daria Bignardi: Il meglio deve ancora arrivare - È uscito nelle librerie il libro postumo di Michela Murgia, Anna della pioggia: una raccolta di racconti scritti nel corso di molti anni ... Da vanityfair.it

La Bignardi provoca sui social: "Vediamo se in lingerie mi danno un passaggio" - "In lingerie sarebbe andata meglio" La giornalista Daria Bignardi ha denunciato sul suo canale Instagram di aver fatto l’autostop per 43 minuti ... Secondo affaritaliani.it