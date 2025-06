Dao Restaurant l’eccellenza della cucina cinese a un passo da Via Veneto con materie prime di altissima qualità

del solito ristorante, ma di un vero e proprio viaggio tra sapori autentici e tradizione millenaria. Con materie prime d'eccellenza e un'atmosfera raffinata, il Dao Restaurant è il luogo ideale per riscoprire l’arte culinaria cinese nel cuore di Roma, a pochi passi dalla vivace via Veneto. Qui, ogni piatto narra una storia di passione, riscatto e cultura, rendendo ogni cena un’esperienza indimenticabile.

Roma è una città che nasconde spesso storie che nessuno di noi si aspetta, come tante fatte di riscatto personale, sapori lontani e passione personale, come quella dell’antica sapienza di una civiltà millenaria che con la sua cura antica si adatta alla visione di una modernità condivisa. Tra queste storie, nella capitale, a due passi dalla dolce vita di via Veneto, c’è un locale che racconta una di queste storie: il Dao Restaurant. Non si tratta di un semplice ristorante cinese, ma rappresenta un vero e proprio ponte tra almeno due mondi, un progetto che nasce dal sogno e dalla determinazione di Jianguo Shu, un uomo che ha attraversato il mondo per dare forma a una cucina che racconta molto più delle ricette e dei piatti che porta in tavola. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: restaurant - cinese - veneto - eccellenza

DAO RESTAURANT APRE A VIA VENETO! Dopo oltre dieci anni dall'apertura del primo Dao, è tempo di nuove avventure! Grazie anche alla visione degli architetti di Zeki Studio. Il 3 giugno apriremo la nuova sede di Dao Restaurant in via Sardegna e c Vai su Facebook

Migliore Sushi d'Italia: due ristoranti trevigiani premiati; Migliore Sushi in Italia, un ristorante vicentino premiato; I 32 migliori ristoranti di sushi in Italia premiati dal.

Mr. Chow - Mr Chow è un ristorante cinese situato in via Barberini a due passi da Via Veneto, è un piccolo locale circolare molto accogliente ed elegante dove anche il servizio è gentile e di buon livello ... romatoday.it scrive

A Roma nasce dao restaurant in via sardegna: cucina cinese autentica tra tradizione e modernità vicino via veneto - Dao Restaurant apre una nuova sede in via Sardegna a Roma, offrendo cucina cinese tradizionale e innovativa in un ambiente raffinato, mentre la sede di viale Jonio si trasforma in Dao Bistrot più info ... Come scrive gaeta.it