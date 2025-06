Danza École et Ballet | successo per il saggio di fine anno al Mav di Ercolano

Un’atmosfera magica ha avvolto il MAV di Ercolano, dove il saggio di fine anno dell’École et Ballet di Portici ha riscosso un successo straordinario. Un pubblico entusiasta ha assistito a uno show ricco di emozioni, tecnica impeccabile e creatività coinvolgente, con protagonisti allievi di tutte le età e professionisti. Tra i momenti più applauditi, “Rosso Romantico”, un raffinato passo a cinque che ha incantato tutti, dimostrando come la danza continui a essere un’arte capace di emozionare.

Pubblico delle grandi occasioni e applausi a scena aperta al MAV di Ercolano per lo spettacolo di fine anno dell’ École et Ballet di Portici, diretta da Manuela Carrino. Un galà ricco di emozione, tecnica e creatività che ha visto protagonisti allievi di tutte le età e professionisti in una serata scandita da momenti di grande impatto. Tra i momenti più applauditi del galà, “Rosso Romantico”, un raffinato passo a cinque con le diplomande Sonia Bernardo e Brunella Finizio insieme ai ballerini professionisti Antonio Piccoli e Andrea Cosentino, e poi la suite da “Coppélia”, fino alla tenera “Danza dei dolcetti” con la suggestiva scenografia di una gigantesca torta firmata Wasama Creative Factory. 🔗 Leggi su Ildenaro.it