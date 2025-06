Daniele Novara | Videogiochi a 7 anni dipendenza a 17! L’infanzia decide tutto l’adolescenza è solo la conseguenza E agli educatori | Compito fondamentale dovreste essere pagati il doppio

Il pedagogista Daniele Novara mette in guardia genitori ed educatori: i primi anni di vita plasmano il futuro, e l'uso eccessivo di videogiochi a soli sette anni può portare a dipendenze devastanti già in adolescenza. Un messaggio forte che invita a riflettere sull'importanza di un'educazione consapevole e preventiva, perché, come ricorda Novara, il compito fondamentale degli educatori dovrebbe essere riconosciuto e valorizzato al massimo.

Il pedagogista Daniele Novara, in un intervento al seminario di chiusura dell'anno educativo 2024-2025 organizzato dai Servizi Educativi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, scuote il mondo della scuola con una verità scomoda: "Se a sette anni stanno tre ore ai videogiochi, a 17 basta fare la moltiplicazione". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

