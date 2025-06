Daniel Ek arma l’Europa 600 milioni per i droni di Helsing

L'industria dei droni sta rivoluzionando non solo i campi di battaglia, ma anche il panorama economico globale. Con una domanda in costante crescita e prospettive di sviluppo ancora elevate, gli investimenti in questo settore si moltiplicano, offrendo nuove opportunità di profitto. Tra coloro che hanno colto questa occasione c’è Daniel Ek, fondatore di Spotify, che ha annunciato un investimento da 600 milioni di euro nella start-up tedesca Helsing, dimostrando come innovazione e strategia possano convergere per plasmare il futuro.

Quello dei droni non è un fenomeno che sta impattando nel profondo solo la dimensione bellica, ma anche quella economica. Infatti in funzione della crescita di domanda registrata negli scorsi anni, che non sembra affatto destinata a rallentare nel breve periodo, esso rappresenta anche un’occasione di investimento. Lo sa bene il fondatore di Spotify Daniel Ek, che ha annunciato un nuovo investimento da 600 milioni di euro nella start-up tedesca Helsing, portando la valutazione dell’azienda a circa 12 miliardi di euro e collocandola tra le cinque società tecnologiche private più preziose d’Europa. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Daniel Ek arma l’Europa. 600 milioni per i droni di Helsing

