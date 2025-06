Damiano Rizzi | Accogliere Adam ferito dai bombardamenti a Gaza è stato giusto e necessario Ma non basta | ogni bambino che muore senza cure è anche colpa nostra

Damiano Rizzi ci ricorda che accogliere Adam, ferito dai bombardamenti a Gaza, è stato giusto e necessario, ma non basta. Ogni bambino senza cure è una ferita aperta sulla nostra umanità. Dopo aver perso otto fratelli e il padre sotto le bombe, Adam ora è salvo a Milano, ma 30.000 bambini restano in bilico tra vita e morte. È il momento di agire con cuore e senza condizionamenti, perché ogni vita conta.

Sotto le bombe ha perso otto fratelli e il padre. Ora è salvo a Milano. Ma altri 30.000 bambini feriti a Gaza restano senza cure. Il presidente di Soleterre: «Aiutare non deve mai essere un atto condizionato dalla diplomazia. Deve essere un atto umano. Ogni persona ha il diritto alla vita. Significa tutte e tutti senza alcuna distinzione». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Damiano Rizzi: «Accogliere Adam, ferito dai bombardamenti a Gaza, è stato giusto e necessario. Ma non basta: ogni bambino che muore senza cure è anche colpa nostra»

