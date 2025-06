Dall’Intelligenza artificiale alle nuove tendenze ll futuro dell’ospitalità passa sempre da Host

Dall’intelligenza artificiale alle nuove tendenze, il futuro dell’ospitalità si costruisce oggi con Host 2025, l’evento di riferimento organizzato da Fiera Milano. Un’occasione unica per scoprire come innovazione, creatività e sostenibilità plasmeranno i settori chiave come ristorazione, arte bianca, bar e gelateria. Prepariamoci a vivere un’esperienza coinvolgente che traccerà le linee guida del domani, perché il meglio deve ancora arrivare.

L'eccellenza e il futuro dell'ospitalità e del fuoricasa passano da Host 2025, la manifestazione leader del settore organizzata da Fiera Milano. E quest'anno lo faranno su un doppio palcoscenico: a Milano dal 17 al 21 ottobre e in Arabia Saudita, dal 15 al 17 dicembre 2025, in concomitanza con Saudi Horeca. In anteprima le tendenze che nei settori chiave, dalla ristorazione professionale all'Arte Bianca, dal mondo bar e caffè fino a gelato, pasticceria, arredo e tecnologia, con una visione trasversale guidata dalle nuove tendenze, come l'intelligenza artificiale, la sostenibilità e l'esperienzialità.

