Dalle panchine metalliche ai dissuasori previsti nuovi arredi al parco di villa Zardi

trasformare il parco in un'oasi di relax e socialità, ideale per grandi e piccoli. Con nuove panchine, dissuasori e arredi pensati per valorizzare ogni angolo, il progetto mira a creare un ambiente più accogliente, funzionale e sostenibile. Un investimento nel benessere della comunità che rende Villa Zardi un luogo di incontro e convivialità sempre più vivo e invitante.

Rendere più accogliente e fruibile il parco di villa Zardi, integrando l'avviata opera di riqualificazione e valorizzazione dell'area verde. E' lo scopo del progetto redatto da Patrimonio Copparo e recentemente approvato dall'Amministrazione comunale, volto a completare l'arredo urbano e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dalle panchine metalliche ai dissuasori, previsti nuovi arredi al parco di villa Zardi

In questa notizia si parla di: parco - villa - zardi - panchine

Il parco di Villa Silvia Carducci si fa teatro per la fiaba del brutto anatroccolo - Il parco di Villa Silvia Carducci si trasforma in un magico teatro per la fiaba del brutto anatroccolo.

Dalle panchine metalliche ai dissuasori, previsti nuovi arredi al parco di villa Zardi.

Villa Zardi, un nuovo parco per gli sportivi - Sport e benessere all’aria aperta’ vede protagonista il Parco Verde di Villa Zardi, con la realizzazione di nuova area attrezzata attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento ... Segnala ilrestodelcarlino.it

Parco Verde a Villa Zardi Copparo: Usalo Gratis Fino al 8 Settembre - Le associazioni sportive dilettantistiche di Copparo hanno tempo fino al 8 settembre per manifestare interesse all'adozione gratuita di un'area attrezzata nel Parco Verde di Villa Zardi. Si legge su ilrestodelcarlino.it