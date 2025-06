Dalle décolletée alle stringate il tessuto mesh più leggero e seethrough non ha confini

tendenza delle scarpe see-through conquista ogni stile e occasione. Dai tessuti più leggeri e innovativi alle silhouette più audaci, la primavera 2025 si preannuncia un vero e proprio inno alla trasparenza e all’espressione di sé. Dai modelli classici alle interpretazioni più moderne, non c’è limite alla creatività: perché di scarpe trasparenti, questa stagione, ce n’è per tutti i gusti. La moda si fa trasparente, e voi?

Una volta erano le ballerine che sfoggiavano con fierezza la loro livrea see-through per distinguersi dai modelli più tradizionali. Adesso invece le cose sembrano proprio essere cambiate. Perché di scarpe trasparenti primavera 2025 ce ne sono di ogni tipo. Dalle décolletée alle mules, dalle stringate alle slingback, non c'è limite quando si parla di modelli realizzati in materiali trasparenti. Le passerelle (e non solo) hanno parlato chiaro e la tendenza è ormai dilagata. A farcele adorare è forse il loro fascino voyeristico oppure il fatto di essere davvero fuori dall'ordinario. Comunque stiano le cose, vale la pena di investire in un paio di scarpe fatte di mesh questa stagione.