Un vento di opportunità soffia sulla Sicilia: dalla regione arrivano 4 milioni di euro destinati ai 70 Comuni con siti UNESCO, tra cui 22 nel catanese. L'assessore regionale Andrea Messina ha firmato il decreto che supporterà iniziative di valorizzazione del patrimonio, promuovendo turismo sostenibile e sviluppo locale. Un investimento che rafforzerà l'identità culturale dell'isola e attrarrà visitatori da tutto il mondo, consolidando la posizione della Sicilia come meta d'eccellenza.

L'assessore regionale alle Autonomie locali, Andrea Messina, ha firmato un decreto che assegna 4 milioni di euro ai 70 Comuni dell'isola nei cui territori ricadono siti o geo-parchi riconosciuti dall'Unesco. Le risorse serviranno a promuovere e sostenere progetti di valorizzazione del patrimonio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Dalla Regione in arrivo 4 milioni ai comuni Unesco: 22 sono nel Catanese

