Dalla Regione due milioni per l' apicoltura piemontese

Dalla regione Piemonte arriva un importante segnale di supporto per gli apicoltori, con quasi 2 milioni di euro destinati a incentivare l'apicoltura locale. Questa iniziativa rafforza un settore già leader in Italia per numero di operatori e produzione di miele, sottolineando l'impegno della Regione nel valorizzare le tradizioni e la biodiversità del territorio. È un investimento che promette di far fiorire nuove opportunità e di consolidare il ruolo strategico dell'apicoltura piemontese nel panorama nazionale.

Quasi 2 milioni di euro a sostegno dell'apicoltura e produzione del miele in Piemonte. Li assegna quest'anno l'assessorato all'Agricoltura della Regione Piemonte agli apicoltori operanti sul territorio. Un comparto che si conferma il più rilevante a livello nazionale per numero di operatori e.

