Dalla Regione 4 milioni ai 70 Comuni Unesco | Sosteniamo chi custodisce l' identità della Sicilia

Dalla regione, 4 milioni di euro ai 70 comuni UNESCO: un investimento deciso per valorizzare e preservare l'identità unica della Sicilia. L’assessore Andrea Messina ha firmato un decreto che destina queste risorse a progetti innovativi e sostenibili, capaci di mettere in luce il patrimonio culturale e naturale dell’isola. Un passo fondamentale per rafforzare il legame tra comunità e territorio, assicurando un futuro ricco di tutela e valorizzazione.

L'assessore regionale della Funzione pubblica e delle Autonomie locali Andrea Messina ha firmato un decreto che assegna 4 milioni di euro ai 70 comuni dell'Isola nei cui territori ricadono siti o geo-parchi riconosciuti dall'Unesco. Le risorse serviranno a promuovere e sostenere progetti di.

