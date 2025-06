Dalla quinta elementare alla Maturità | la lettera della maestra che ha commosso i suoi ex alunni

Dalla quinta elementare alla maturità, un legame speciale che supera il tempo. La maestra Paola Accardo, di Bari, ha rintracciato i suoi ex alunni a dodici anni di distanza, inviando loro una lettera emozionante alla vigilia degli esami di maturità. Un gesto che ricorda quanto l’educazione possa lasciare un segno indelebile nel cuore. Continua a leggere e scopri come questa storia incanta e ispira tutti noi.

Paola Accardo, maestra della scuola primaria “Niccolò Piccinni” di Bari, ha rintracciato i suoi ex alunni a dodici anni di distanza e ha inviato loro una toccante lettera alla vigilia della Maturità: "Per me non siete mai stati solo studenti, ma molto di più". 🔗 Leggi su Fanpage.it

