Dalla Juve di Miretti ad allenatore 29enne | alla scoperta di Carlos Cuesta

Dalla Juve di Miretti alla panchina come allenatore, scopriamo Carlos Cuesta, il giovane spagnolo di 29 anni scelto dai crociati come erede di Chivu. Con un’esperienza che spazia tra Atletico Madrid, Juventus e Arsenal, ha iniziato a lavorare in panchina già a 18 anni, dimostrando talento e determinazione. Ora, con la sua passione e visione innovativa, è pronto a scrivere un nuovo capitolo nel calcio professionistico.

