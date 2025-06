Dalla Grande Brera un indotto di 520 milioni di euro per Milano generato da turisti e comitive e potrà salire a 1 miliardo e mezzo

La rinascita della Grande Brera sta rivoluzionando il cuore culturale di Milano, generando un indotto stimato di 520 milioni di euro grazie a turisti e visitatori. Con il suo fascino in crescita, si prevede che questo impatto possa salire a 1,5 miliardi, consolidando il ruolo di Milano come capitale dell‚Äôarte e del turismo. La trasformazione del complesso promette di portare avanti un futuro ricco di opportunit√† e innovazione, rendendo la citt√† ancora pi√Ļ irresistibile.

Milano, 18 giugno 2025 ‚Äst La Grande Brera √® in grado di¬†generale 520 milioni di indotto a Milano. √ą questa la stima¬†della ricerca realizzata da Makno sull'impatto del nuovo brand ¬†del complesso che riunisce Pinacoteca di Brera, Accademia,¬†Osservatorio astronomico, orto botanico, Istituto lombardo di¬†Scienze e Lettere e ‚Ästdallo scorso 7 dicembre ‚Äst Palazzo¬†Citterio, che ospita la collezione di opere del Novecento e¬†contemporanee.¬†Il nuovo nome, ha stabilito la ricerca presentata oggi alla¬†presenza, fra gli altri, degli assessori lombarda e milanese¬†alla Cultura Francesca Caruso e Tommaso Sacchi, ha eliminato la¬†confusione che il semplice termine Brera creava, visto che era¬†utilizzato indifferentemente per l'Accademia e la Pinacoteca. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it ¬© Ilgiorno.it - Dalla Grande Brera un indotto di 520 milioni di euro per Milano generato da turisti e comitive, ‚Äúe potr√† salire a 1 miliardo e mezzo‚ÄĚ

In questa notizia si parla di: brera - milano - indotto - milioni

