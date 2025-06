Dalla Germania - Arsenal accordo raggiunto con Sesko Via libera per la Juventus con Gyokeres?

Dalla Germania, notizie caldissime: l'Arsenal ha raggiunto un accordo con Sesko e ottiene il via libera per portare Gyokeres alla Juventus. L’attesa cresce: l'Old Trafford ospiterà il debutto stagionale dei Gunners nella prossima Premier League. La prima giornata si annuncia ricca di emozioni e sorprese; scopriamo insieme cosa riserva il calendario e quanta strada potrà fare questa squadra in campionato.

Sarà all`Old Trafford il debutto stagionale dell`Arsenal nella prossima edizione della Premier League.

