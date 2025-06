Dalla Coppa Italia del Bologna allo scudetto Virtus l’anno d’oro della ‘Dotta’

Dalla conquista della Coppa Italia del Bologna al trionfo dello scudetto Virtus: un anno da sogno che ha acceso i cuori di tutta l’Italia. Piazza Maggiore si trasforma nell’epicentro di emozioni e vittorie, in un susseguirsi di momenti memorabili. In questo straordinario carosello di successi, il nostro Paese vive un’indimenticabile celebrazione dello sport. E ora, una nuova pagina sta per essere scritta: perché le grandi storie non finiscono mai...

Un altro carosello, un altro bagno di folla, un’altra notte che sembra non finire mai. Nell’arco di un mese indimenticabile Piazza Maggiore diventa l’ombelico del mondo dello sport italiano, luogo d’incontro che unisce la palla rotonda a quella a spicchi, con il Bologna FC che cede virtualmente il testimone alla Virtus Bologna. L’i mmagine di Lewis Ferguson che alza la Coppa Italia dopo aver battuto il Milan sotto il cielo di Roma, a 51 anni dall’ultima volta, fa il paio con quella di Marco Belinelli che solleva il trofeo dello scudetto sul parquet di Brescia, travolta 3-0 in finale dopo esser andata oltre i suoi limiti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dalla Coppa Italia del Bologna allo scudetto Virtus, l’anno d’oro della ‘Dotta’

Il Bologna conquista la Coppa Italia dopo 51 anni - Il Bologna scrive la storia, conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Nella finalissima di Roma, i rossoblù superano il Milan grazie al gol decisivo di Ndoye, siglato ad inizio ripresa.

