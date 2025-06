Dal teatro al sogno di un lavoro, la voglia di riscatto di detenuti illumina il percorso verso una seconda possibilità. Nonostante le sfide strutturali e le risorse limitate, la direttrice della Casa circondariale di Monza, Cosima Buccoliero, e l’assessore Egidio Riva, sottolineano i successi e le iniziative che stanno facendo la differenza. Dai percorsi di giustizia riparativa ai corsi teatrali, che diventano vere e proprie palestre di rinascita, si apre un Esempio di speranza e rinnovamento.

Nonostante le criticità strutturali e la carenza di risorse, la direttrice della Casa circondariale di Monza, Cosima Buccoliero, e l’assessore al Welfare del Comune, Egidio Riva, hanno voluto accendere i riflettori su ciò che funziona nell’istituto penitenziario monzese. A partire dai percorsi di giustizia riparativa, che aprono spiragli di dialogo tra vittime e responsabili di reato, passando per i corsi di teatro, vera e propria palestra di cultura e consapevolezza. Non mancano le iniziative culturali, come Oltre i confini, un inserto giornalistico redatto interamente dai detenuti e recentemente trasformato in magazine, dove raccontano le proprie storie e il loro mondo emotivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it