Dal palco al mito | Vasco a Napoli storia di un doppio assalto rock

Dal palco di Napoli, Vasco Rossi ha trasformato due serate in un'epica celebrazione del rock e della vita. Con la sua energia senza tempo, il Blasco ha acceso il Maradona, trascinando cinquantamila anime in un vortice di emozioni autentiche. Due notti indimenticabili, un mito che si rinnova: un concerto che rimarrà per sempre nei cuori di chi crede nella musica come rito collettivo e speranza senza età.

di Alessandra Del Prete Due notti. Cinquantamila anime al giorno. Un solo grido: Siamo noi, la vita spericolata. Vasco Rossi ha acceso il Maradona con la furia, la dolcezza, la rabbia e la poesia che solo i rocker veri sanno ancora maneggiare senza sembrare delle caricature. E a 73 anni suonati, il Blasco non √® una caricatura. √ą l‚Äôoriginale. Apre con ‚ÄúVita spericolata‚ÄĚ e chiude con ‚ÄúAlbachiara‚ÄĚ. Alfa e Omega di un rito laico, un‚Äôepica collettiva che ha attraversato due serate napoletane afose come una canzone dei Creedence. Nel mezzo, 25 brani pi√Ļ un medley anni ‚Äô70-‚Äô80 che pi√Ļ che una scaletta √® una mappa del DNA del rock italiano. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

