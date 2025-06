Dal Milan alla Juventus colpo per Tudor in difesa

Juventus e Milan si fronteggiano in un mercato infuocato, con Tudor che chiede rinforzi chiave per la difesa. La Vecchia Signora punta forte su un top player rossonero per rafforzare il reparto arretrato, mentre il club bianconero si prepara a un’estate di grandi cambiamenti, tra nuove figure dirigenziali e strategie di rilancio. Con Tudor confermato sulla panchina, il futuro si costruisce ora: le mosse in questa sessione di mercato potrebbero davvero fare la differenza.

Tudor chiede urgentemente dei rinforzi per il reparto arretrato e ora punta a un top player del Milan per la difesa Per la Juventus si prospetta un’estate all’insegna del cambiamento. Dopo due anni e mezzi si è consumata la gestione Giuntoli e al suo posto è subentrato il francese Comolli che potrebbe aggiungere anche Ghisolfi come direttore sportivo. In panchina è stata rinnovata la fiducia e il contratto a Igor Tudor che quindi guiderĂ la Juventus nel Mondiale e durante la prossima stagione. Ora il focus però è sul rinforzare la rosa per adeguarla alle idee tattiche del croato. In particolare ora la Juventus dovrĂ rinforzare il reparto arretrato perchĂ© la difesa passerĂ definitivamente a tre. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Dal Milan alla Juventus, colpo per Tudor in difesa

In questa notizia si parla di: juventus - tudor - milan - difesa

Indipendentemente da Tudor, la Juventus farĂ un tentativo per Conte (Di Marzio) - La Juventus, nonostante l'attuale situazione con Tudor, sta pianificando un approccio per riportare Antonio Conte a Torino.

Juventus, non solo Theo: altro rinforzo dal Milan; LIVE TJ - Mercato Juve h24 - Accordo Juve-Tudor per il rinnovo: venerdì la firma. Altra big su Leoni....; Juventus a pezzi dopo l'infortunio di Kelly: a Bologna solo due difensori centrali a disposizione.

La Juve parte dal muro. In difesa spunta Balerdi, il pretoriano di Tudor - La candidatura di Balerdi è uscita rafforzata dai primi vertici di mercato. Scrive gazzetta.it

Calciomercato Juve, nuova idea per la difesa: è un fedelissimo di Tudor - La Juventus lavora sul calciomercato in vista del Mondiale per Club e della nuova stagione. Come scrive spazioj.it