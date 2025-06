Dal Messico a Genova per tifare Sampdoria 30 ore di viaggio | Perché ci lega un filo

Dal Messico a Genova, 30 ore di viaggio per tifare Sampdoria: un impegno che nasce da un legame profondo, un filo invisibile ma indistruttibile. Come la melodia di “Lettera da Amsterdam”, questa passione attraversa confini e mari, unendo tifosi sparsi nel mondo in un amore che nulla può spezzare. Perché, alla fine, ci lega un filo… ed è proprio questo ad alimentare il nostro spirito, ovunque ci troviamo.

