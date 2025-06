Dal Bologna al Milan | Allegri può sorridere per un grande colpo

Dal Bologna al Milan, Allegri può finalmente sorridere: un grande colpo in vista sembra ormai vicino. In un mercato complicato e bloccato come un ingorgo senza via d’uscita, la dirigenza rossonera cerca di sbloccare la situazione. E ora, con questo nuovo rinforzo, il Milan si prepara a scrivere un nuovo capitolo di successi. La stagione promette emozioni e sorprese: restate aggiornati sulle ultime novità!

Max Allegri può esultare, un primo rinforzo è ormai prossimo a Milanello: si tratta di un pupillo del tecnico (Ansa Foto) – SerieAnews Il Milan prova a muoversi in un mercato che sembra impantanato. Avete presente quel traffico che si trasforma in ingorgo dalla quale non si riesce ad uscire? Ecco, Furlani, Tare e l'intera dirigenza rossonera faticano a trovare una via d'uscita. Il mercato è ancora lunghissimo e c'è tempo per rimediare e soprattutto costruire una squadra all'altezza. La garanzia è ovviamente Max Allegri che mai avrebbe accettato un progetto in cui l'ambizione di poter fare bene non fosse il primo punto assoluto.

