dai giardini alle regionali di skate celeste il talento scoperto per caso

ruote, trasformando una semplice passione in un talento emergente. Dal primo tentativo tra le rampe del Montemurlo Central Park alle regionali di skate, Celeste ha dimostrato che i sogni, anche quelli nati per gioco, possono diventare grandi realtà. La sua storia è la prova che con impegno e passione, anche i più giovani possono conquistare il mondo delle competizioni.

Tutto è iniziato per gioco quando il Comune di Montemurlo ha inaugurato il ' Montemurlo Central park ', il parco urbano di fronte al municipio, frequentato ogni giorno da tante persone di tutte le età, dai bambini, ai ragazzi, agli anziani. Nel settembre del 2023 Celeste Covotta, 11 anni, montemurlese della frazione Il Mulino, inizia a frequentare lo skate park che si trova nel parco e scopre così una sua naturale attitudine per la tavola con le ruote. Una passione che ben presto si trasforma in agonismo. Meno di due anni dopo Celeste si laurea campionessa regionale juniores ai campionati di skate board che si sono svolti lo scorso 8 giugno a Firenze Campo di Marte.