Dai Duran Duran agli Eurythmics revival anni ‘80 a San Giuliano Milanese | il venerdì sera si torna in balera

Preparati a rivivere la magia degli anni ’80 e ’90 con “Venerdisco”, l’evento che trasforma San Giuliano Milanese in una grande balera all’aperto. Dai Duran Duran agli Eurythmics, le serate sono un viaggio emozionante tra musica e ricordi, dove grandi e piccoli potranno ballare sotto le stelle sulle note dei brani più iconici di sempre. Non perdere l’appuntamento: la festa è solo all’inizio!

San Giuliano Milanese (Milano), 18 giugno 2025 – Con “Venerdisco”, le piazze e i quartieri di San Giuliano si trasformano in discoteche all’aperto, per un ciclo di serate all’insegna del revival che faranno rivivere le suggestioni di band intramontabili, come i Duran Duran, gli Eurythmics e molti altri artisti rimasti nell’immaginario collettivo. Torna così la disco-party sotto le stelle, per far ballare adulti e ragazzi sulle note delle hit più ritmate degli anni Settanta, Ottanta, Novanta e Duemila. Alla consolle il dj Fabrizio Ferrari, che è anche un conduttore radiofonico di Rtl 102.5. L’appuntamento . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it