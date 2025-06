Daghim e Sulemana due giovani attaccanti nei radar dell’Atalanta

Daghim e Sulemana, due promettenti attaccanti emergenti, sono entrati nel mirino dell’Atalanta, desiderosa di rafforzare il proprio reparto offensivo con talenti ancora in fase di sviluppo. La strategia nerazzurra punta a individuare giovani di talento con margini di crescita, pronti a diventare future stelle del calcio italiano e internazionale. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi su queste trattative, mentre il club bergamasco continua a sondare il mercato internazionale alla ricerca di nuove opportunità per arricchire la rosa.

Bergamo, 18 giugno 2025 – Idee giovani per l’attacco futuro dell’Atalanta. Il club nerazzurro in questa prima fase del mercato sta studiando il panorama internazionale in cerca di giocatori giovani, dal potenziale ancora inespresso e con margini di crescita, per possibili innesti per la panchina, per avere alternative ai titolari. Soprattutto nel reparto offensivo, dove ci sarà maggiore rotazione. Per questo nei radar atalantini sarebbe entrato il non ancora ventenne danese Adam Daghim, classe 2005, esterno offensivo in rampa di lancio nel Salisburgo: nell’ultima Bundesliga austriaca ha collezionato 29 presenze con 2 reti e 5 assist, in Champions League ha infilato 7 presenze segnando anche una rete contro l’Atletico Madrid. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net