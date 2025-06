Dacia Sandero Stepway | la promo della versione Gpl

Scopri la Dacia Sandero Stepway GPL, il crossover che unisce solidità e risparmio in un’auto versatile e agile. Con la sua promozione esclusiva, potrai goderti tutti i vantaggi di un veicolo robusto, economico nei consumi e perfetto per affrontare il traffico urbano. Non perdere questa occasione: la tua nuova Sandero Stepway ti sta aspettando per rivoluzionare ogni tuo viaggio, combinando convenienza e stile.

Nuova Dacia Sandero 2026: il restyling si fa vedere dal vivo - La nuova Dacia Sandero 2026 sarà soggetta a un restyling visibile dal vivo, introducendo novità sorprendenti sul mercato europeo.

A GIUGNO, LA TUA NUOVA DACIA TI ASPETTA! Solo da Autovia Puglisi, su Dacia Sandero Stepway in pronta consegna, hai fino a 700€ di vantaggi extra oltre alle promo già attive! Perché scegliere la Dacia Sandero Stepway? • Design crossover moder

