Da un dolore infinito a una missione di vita | il viaggio di Laura per Andrea fino al Ghisallo

Da un dolore infinito a una missione di vita: il viaggio di Laura e Andrea fino al Ghisallo è un racconto di passione, resilienza e rinascita. Uniti dall’amore per il ciclismo, questa storia ci ispira a trasformare le sfide in opportunità, dimostrando che la determinazione può portare a traguardi straordinari. Un percorso che celebra il valore della memoria e della speranza, invitandoci a scoprire come il cuore possa guidarci oltre ogni ostacolo.

L'idea del viaggio nasce dal profondo legame che univa Laura e Andrea al ciclismo. Come racconta la stessa Laura, erano "una coppia di ciclisti" che negli ultimi tempi aveva privilegiato il cicloturismo, trovando grande soddisfazione nel visitare luoghi in bicicletta e nel fare lunghi viaggi alla.

In questa notizia si parla di: laura - viaggio - andrea - dolore

