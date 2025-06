Da uffici chiusi ad appartamenti Via al restyling

Da uffici chiusi e abbandonati a nuovi appartamenti residenziali: un’importante rinascita urbana prende forma in viale Casiraghi 508. Qui, il restyling di un edificio produttivo in un moderno complesso residenziale si inserisce nel quadro della legge regionale sulla rigenerazione urbana, che permette di trasformare spazi inutilizzati in vitali comunità abitative. "Andiamo a riqualificare la porta di ingresso a nord della città", commenta il responsabile del progetto, segnando un nuovo capitolo di sviluppo sostenibile e innovativo.

Da edificio produttivo a nuovo complesso residenziale. Succede in viale Casiraghi 508, dove è stato avviato un nuovo cantiere. Anche questo intervento, come quello della vicina via Boccaccio a opera della cooperativa UniAbita, applica la legge regionale sulla rigenerazione urbana: uffici abbandonati da più di cinque anni possono essere riconvertiti a condomini. "Andiamo a riqualificare la porta di ingresso a nord della città - commenta l’assessore all’ Urbanistica Antonio Lamiranda (nella foto) -. Da questo semplice intervento è possibile capire quanto sia fondamentale e importante, per lo sviluppo di un territorio, usare bene la leva urbanistica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da uffici chiusi ad appartamenti. Via al restyling

In questa notizia si parla di: uffici - chiusi - appartamenti - restyling

Uffici postali chiusi, Cgil annuncia la mobilitazione: "Disagi nelle periferie, così i cittadini non ce la fanno" - La CGIL annuncia una mobilitazione contro la chiusura di oltre 700 uffici postali da parte di Poste Italiane, un provvedimento che colpirà duramente le periferie.

Da uffici chiusi ad appartamenti. Via al restyling - Succede in viale Casiraghi 508, dove è stato avviato un nuovo ... Secondo ilgiorno.it

Uffici e appartamenti di lusso al posto delle scuole abbandonate: stop al degrado con una pioggia di milioni - Uffici e case di lusso sorgeranno al posto dei plessi dell’orrore tra via Montebello e via Curtatone, l’uno di fronte all’altro. Si legge su corriereadriatico.it