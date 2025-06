Da Torino a Milano per truffare il pubblico dei concerti dei Modà e di Cremonini | sei persone denunciate

Da Torino a Milano, sei persone hanno tentato di ingannare i fan dei concerti di Modà e Cremonini, organizzando truffe allo stadio San Siro. Dopo numerose denunce degli spettatori, le autorità hanno smascherato questa rete di truffatori provenienti dal Piemonte. La truffa del...

Da Torino, raggiungevano Milano e lo stadio San Siro per truffare il pubblico dei concerti estivi. Abitano nel capoluogo piemontese le sei persone individuate e denunciate dalla polizia, dopo una serie di denunce degli spettatori dei recenti show di Cesare Cremonini e dei Modà. La truffa del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Da Torino a Milano per truffare il pubblico dei concerti dei Modà e di Cremonini: sei persone denunciate

In questa notizia si parla di: torino - milano - truffare - pubblico

Treni, disagi per i passeggeri sulla linea Torino-Milano: circolazione sospesa a Novara e regionali cancellati - Disagi in arrivo per i passeggeri della linea Torino-Milano, con circolazione sospesa a Novara e cancellazioni di treni regionali.

Quest’immagine dà speranza. A Torino, in piazza San Carlo, un vigile del fuoco è stato chiamato a rimuovere con urgenza dal Caval ‘d Brons questa “pericolosissima” bandiera della Palestina. Il vigile del fuoco si arrampica fino in cima, ma invece di rimuoverl Vai su Facebook

Da Torino a Milano per truffare il pubblico dei concerti dei Modà e di Cremonini: sei persone denunciate; Maxi frode fiscale da 100 milioni: 179 indagati in tutta Italia, perquisizioni da Torino a Crotone; Truffe agli anziani a Milano: arrestati due rom di Nichelino dopo una serie di furti.

Da Torino a Milano per truffare il pubblico dei concerti dei Modà e di Cremonini: sei persone denunciate - Abitano nel capoluogo piemontese le sei persone individuate e denunciate dalla polizia, dopo una ... Da torinotoday.it

Da Milano a Torino, seguendo il MITO della musica - Da segnalare che Piazza San Carlo a Torino torna ad accogliere il grande pubblico di MITO il 9 settembre con l'Orchestra Sinfonica Nazionale ... Scrive agi.it