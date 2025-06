Da Roggio a Londra e ritorno | l’ombra della Linea Gotica arriva fino in Gran Bretagna

Da Roggia a Londra e ritorno, l’ombra della Linea Gotica si estende fino in Gran Bretagna. L’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale è stato celebrato in Inghilterra con un mix di orgoglio e memoria storica, evocando storie di sopravvivenza e solidarietà. Tra ricordi di chi evitò i pericoli dei combattimenti italiani e sconfinate narrazioni familiari, emerge il senso di un’eredità che attraversa le frontiere e il tempo. Ricordare significa anche onorare il passato e preservare la pace futura.

Lucca, 18 giugno 2025 – L’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale è stato celebrato in Inghilterra con i dovuti trionfalismi. Pochissimi i sopravvissuti intervistati e festeggiati, molti i figli e nipoti con tanti ricordi da raccontare. Fra questi, come alcuni scamparono ai tedeschi grazie alla popolazione locale quando si trovarono alla macchia in Italia. In particolare lungo la famigerata e sanguinosa Linea Gotica. Frank Abrami è balzato agli onori della cronaca quando il Times ha scritto in proposito, perché il suo libro “In the Shadow of the Gothic Line“ lo ha fatto incontrare con il figlio di un ufficiale inglese salvato con molti partigiani dalla famiglia Abrami di Roggio, frazione del Comune di Vagli di Sotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it