Da oltre un anno chiede un corrimano per aiutarla a camminare la Cgil | Cittadina cieca ignorata dal sindaco

da oltre un anno chiede un corrimano per aiutarla a camminare, ma la Cgil cittadina e il sindaco l'hanno ignorata. Per chi ha disabilità , salire una rampa di scale diventa un'impresa, un ostacolo che limita l'autonomia e l'inclusione. È il caso di questa donna agrigentina non vedente, che, lamentando serie difficoltà a muoversi in città , dimostra quanto sia urgente intervenire per garantire pari diritti a tutti.

Salire una rampa di scale è un'operazione abbastanza comune, ma diventa un'impresa per chi ha disabilità - anche temporanee - che possano riguardare la mobilità ma anche la percezione dello spazio intorno a sé. Lo sa bene una donna agrigentina non vedente che, lamentando serie difficoltà a.

