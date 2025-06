Da noi la pizza si mangia meglio che a Napoli | c’è una cittadina in Sicilia che vuole distruggere un impero storico | Ogni anno festeggiano con una sagra

Da noi, la pizza si mangia meglio che a Napoli, un vero e proprio simbolo di convivialità e tradizione. A Cittadina, in Sicilia, ogni anno si celebra la pizza con una sagra che attira turisti da tutto il mondo, dimostrando quanto questa delizia sia più di un semplice piatto: è un’occasione di unione e festa. Il consumo di pizza in Italia è impressionante: si stima...

In questo luogo in Sicilia ci sono alcuni giorni interamente dedicati alla pizza che attraggono ogni anno numerosissimi turisti. La pizza non è solo un piatto per gli italiani, ma un vero e proprio simbolo culturale, un'icona di convivialità e tradizione. È il pasto ideale da condividere in famiglia, con gli amici, o per celebrare momenti speciali, incarnando lo spirito di unione e leggerezza. Il suo consumo in Italia è impressionante: si stima che ogni italiano ne mangi circa 7,6 kg all'anno, un dato che evidenzia quanto sia radicata nelle abitudini alimentari nazionali. Questa cifra la rende uno dei cibi più amati e consumati, superando spesso anche altri piatti tipici della cucina mediterranea.