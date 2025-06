Da Lucca alle stelle | studente lucchese in Texas per la competizione di razzi spaziali

Da Lucca alle stelle: il talento lucchese Gioele Bernardini conquista il Texas con la sua passione per i razzi spaziali. A 9.000 chilometri di distanza, in un deserto che sembra il palcoscenico di un sogno, un giovane ingegnere dimostra che con impegno e determinazione, anche le mete più lontane sono raggiungibili. La sua avventura è un esempio brillante di come l’eccellenza italiana possa volare alto. Continua a leggere per scoprire come si realizza un sogno tra le stelle.

Lucca, 18 giugno 2025 – L’eccellenza lucchese è arrivata fino in Texas, a dirla tutta quasi fino alle stelle. In questi giorni, a 9mila chilometri da casa, Gioele Bernardini, 25 anni, ex studente del liceo scientifico Vallisneri e oggi studente di ingegneria aerospaziale alla Sapienza di Roma, ha vissuto infatti un sogno per molti irraggiungibile: partecipare, nel deserto del Chihuahua, alla International Rocket Engineering Competition, una delle più importanti competizioni mondiali dedicate al lancio di razzi sperimentali. La manifestazione è sponsorizzata da giganti del settore come SpaceX (di Elon Musk) e Blue Origin (di Jeff Bezos). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Lucca alle stelle: studente lucchese in Texas per la competizione di razzi spaziali

