Da Kimi Antonelli a Sarah Toscano | chi sono i vip alle prese con la maturità 2025

Con penna, foglio protocollo e tanto impegno, oggi i diciottenni italiani affrontano la prima prova della maturità. Tra loro c'è anche Andrea Kimi Antonelli, fresco di primo podio in Formula 1 al GP del Canada. Il giovane pilota Mercedes si è seduto stamattina sui banchi dell'Istituto Salvemini di Casalecchio, nel Bolognese, per sostenere l'esame d'italiano con i compagni della sezione Relazioni Internazionali e Marketing. «Non ha mai perso di vista la scuola», ha raccontato la professoressa Alessandra Regina. Anche durante le gare, Antonelli ha sempre trovato il tempo per interrogazioni e verifiche.