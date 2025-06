Da Joe Bastianich che degusta un calice di vino al tributo Ferrari | il video del passaggio in Bra della 1000 Miglia

Un pomeriggio indimenticabile a Verona, dove la passione per l’automobilismo d’epoca ha preso vita tra le strade di Piazza Bra. Tra i momenti più suggestivi, il celebre Joe Bastianich che degusta un calice di vino al Trifoglio Ferrari, mentre le auto della 1000 Miglia sfilano eleganti e piene di storia. Un vero tributo alla cultura e alla tradizione italiana, capace di incantare tutti: cittadini e visitatori, creando ricordi che resteranno impressi nel tempo.

