Da Civitanova al santuario di Ghisallo per ricordare il marito che non c' è più | la pedalata di Laura fa tappa a Savignano

Da Civitanova al santuario di Ghisallo, un viaggio tra emozioni e memoria per ricordare Andrea Micucci, il marito scomparso ma mai dimenticato. La pedalata di Laura Carota si ferma a Savignano sul Rubicone, portando con sé il messaggio: "Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo". Un gesto di affetto e solidarietà , capace di unire comunità e cuore in un percorso di speranza.

"Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo" ha fatto tappa a Savignano sul Rubicone. Il progetto della civitanovese Laura Carota, di affrontare un viaggio in bicicletta lungo 561 chilometri per onorare il compagno Andrea Micucci, ciclista e donatore di organi e contemporaneamente far.

"Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo": il viaggio di Laura per ricordare Andrea - donazione degli organi e sull'importanza di donare la vita. Con le ali della speranza, Laura attraversa paesaggi e emozioni, trasformando il dolore in un gesto di solidarietà che unisce comunità e cuori.

"Con le ali che ci hai donato ti portiamo al Ghisallo", Savignano sul Rubicone prima tappa del percorso in bicicletta di Laura Carota - Straordinaria accoglienza all'ospedale Torrette di Ancona e a Pesaro prima della tappa conclusiva di questa giornata impegnativa, ma piena di emozioni e soddisfazioni ...

Da Civitanova Marche al Ghisallo in bicicletta, la straordinaria impresa di Laura Carota - La ciclista civitanovese, consigliera dell'AIDO, percorrerà quasi 600 km in memoria del compagno, Andrea Micucci, per sensibilizzare alla cultura della donazione degli organi: "Il dono fa bene non sol ...