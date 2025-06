Da Chiara Accardi a Martina Cirri selezioni del Green music contest | 2 giornate di selezione al Parco Uditore

Dal talento emergente di giovani musicisti under 25 alle performance di artisti affermati, il Green Music Contest si prepara a entusiasmare Palermo con due intense giornate di selezioni al Parco Uditore. Organizzato dall’associazione palermitana Rock10elode, l’evento promette di scoprire nuove voci e promuovere la scena musicale locale. Tra le ospiti speciali, Chiara Accardi e Martina Cirri, pronti a lasciarsi coinvolgere dall’energia dei partecipanti. L’appuntamento è imperdibile: non perdere questa occasione di scoprire il futuro della musica italiana.

Il contest per giovani musicisti under 25, lanciato l'associazione palermitana Rock10elode entra nel vivo con una due giorni che si terrà dalle 17 alle 20 sia giovedì 19 e che venerdì 20 giugno al Parco Uditore. E non è tutto, perché ospiti delle due giornate saranno le due cantanti Chiara.

