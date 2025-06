Da Caorle ad Albissola la rivincita di Massi e Salvador | Con Abbiati sogniamo in grande

Da Caorle ad Albissola, la rivincita di Massi e Salvador sotto la guida di Abbiati si fa sentire: una coppia emergente nel beach volley italiano che, tra sogni grandi e obiettivi ambiziosi, sta conquistando la scena con passione, determinazione e un talento crescente. Con il supporto di un maestro d’eccezione, il loro cammino promette di scrivere nuove pagine di successi e di portare l’Italia ancora più in alto nel panorama internazionale.

Tra le nuove promesse del beach volley italiano, spicca la coppia formata da Viola Massi ed Elisa Salvador, protagoniste di un percorso di crescita costante sotto la guida esperta di Andrea Abbiati, ex campione tricolore e oggi punto di riferimento tecnico nel panorama nazionale. Le due atlete, in tandem da due anni, uniscono determinazione, passione per la sabbia e uno spirito di squadra che le ha già portate a ottenere risultati di rilievo. Dopo la sfortunata uscita nelle qualificazioni della prima tappa del Campionato Italiano Assoluto di Caorle, lo scorso venerdì, le due beacher non si sono scoraggiate: attraversando l’Italia da est a ovest, hanno saputo reagire conquistando il titolo nel torneo B1 di Albissola, in Liguria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Da Caorle ad Albissola, la rivincita di Massi e Salvador: “Con Abbiati sogniamo in grande”

