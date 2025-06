Da Caltanisetta e Milano per la cura degli anziani di Caprese ma per le operatrici mancano stipendi e sostituzioni

Da Caltanissetta a Milano, il centro diurno “Don Terzilio Rossi” rappresenta un'oasi di cura e solidarietà per gli anziani di Caprese Michelangelo e dell'Alta Valtiberina. Un servizio essenziale, che accoglie 9 ospiti grazie all'impegno di 5 operatori dedicati. Tuttavia, le difficoltà economiche minacciano questa realtà: stipendi tardivi e mancanza di sostituzioni mettono a rischio la continuità dell’assistenza, lasciando tutti con una crescente preoccupazione. È il momento di agire per proteggere questa preziosa risorsa.

E' un servizio piccolo ma fondamentale per Caprese Michelangelo e l'Alta Valtiberina: il centro diurno per anziani "Don Terzilio Rossi". Vi sono ospitate 9 persone e vi lavorano 5 operatori. Per le prime i servizi sono a rischio e per i secondi gli stipendi sono tardivi e non pagati da chi lo.

