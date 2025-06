Cyberbullying is not a game | l' iniziativa nelle scuole contro il cyberbullismo

Il cyberbullying non è un gioco: è una minaccia reale che può lasciare cicatrici indelebili. Con questo spirito, l’iniziativa promossa da Intred, Regione Lombardia e Comune di Brescia sta portando nelle scuole messaggi di consapevolezza e responsabilità. Un progetto che mira a educare i ragazzi sui rischi del web e sulla necessità di rispettare gli altri, perché solo attraverso l’informazione si può costruire un ambiente digitale più sicuro e solidale.

Il progetto, promosso da Intred, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Brescia, ha fatto visita nelle scuole per sensibilizzare sul tema.

Cyberbullismo e sicurezza online nel progetto: "Cyberbullying is not a game" - iniziativa è la creazione di una "Netiquette", un insieme di regole per un ambiente digitale più rispettoso e sicuro. Lo riporta tomshw.it

