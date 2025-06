Cyberattacco al deposito delle criptovalute iraniane | spariti quasi due miliardi di dollari

Un'ombra si staglia sul mondo digitale iraniano: un sofisticato cyberattacco ha messo a segno il furto di quasi due miliardi di dollari dal deposito di criptovalute del Paese. Il gruppo di hacker filo-israeliano "The Predatory Sparrow" colpisce ancora, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sulle relazioni geopolitiche nel cyberspazio. Ma quali sono le implicazioni di questa offensiva digitale? Scopriamolo insieme.

Il gruppo di hacker filo-israeliano "The Predatory Sparrow" - già protagonista del cyberattacco di ieri alla principale banca della repubblica islamica - ha annunciato un nuovo attacco informatico contro il più grande exchange di criptovalute dell'Iran, Nobitex, accusato di finanziare il. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Cyberattacco al deposito delle criptovalute iraniane: spariti quasi due miliardi di dollari

M.O., la Cina si propone come mediatrice | Khamenei su X: "La battaglia ha inizio, nessuna pietà per i leader israeliani" | Cyberattacco israeliano al più grande exchange di criptovalute in Iran - In un contesto di crisi globale sempre più complesso, la Cina si propone come mediatrice nel conflitto, mentre le tensioni tra Israele e Iran si intensificano con attacchi informatici e confronti politici.

