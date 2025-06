Cura del bosco | Romagna Acque dona una macchina operatrice al Reparto Biodiversità dei Carabinieri

Romagna Acque, nel suo impegno per la tutela ambientale, rafforza il suo ruolo di partner affidabile donando una macchina operatrice al Reparto Biodiversità dei Carabinieri. Questa donazione rappresenta un passo importante nella collaborazione tra le istituzioni per preservare il patrimonio naturale della Romagna. Con questa iniziativa, si dimostra come innovazione e rispetto per l’ambiente possano andare di pari passo, contribuendo a un territorio più sicuro e sostenibile.

Prosegue l’attività di virtuosa collaborazione fra Romagna Acque – Società delle Fonti e i soggetti che si occupano di controllo e sicurezza territoriale. In quest’ambito, Romagna Acque ha consegnato in comodato d'uso gratuito al Reparto Biodiversità dei Carabinieri una nuova terna, una macchina. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Cura del bosco: Romagna Acque dona una macchina operatrice al Reparto Biodiversità dei Carabinieri

Diga di Ridracoli. Il Reparto Biodiversità dei Carabinieri riceve una nuova terna da Romagna Acque per manutenzioni nel territorio - Prosegue la proficua collaborazione tra Romagna Acque – Società delle Fonti Spa e gli enti preposti al controllo e alla sicurezza del territorio. Segnala ravennanotizie.it

