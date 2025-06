Cuori in ostaggio. La Cina potrebbe sabotare i dispositivi medici Usa.

Il mondo si trova di fronte a un dilemma di proporzioni epiche: la minaccia di sabotaggi cibernetici provenienti dalla Cina potrebbe mettere in pericolo la vita di milioni di pazienti. La vulnerabilità dei dispositivi medici, fondamentali per l’assistenza sanitaria, richiede una risposta decisa e immediata. Due esperte avvertono: è ora di agire e proteggere il nostro cuore tecnologico, eliminando ogni rischio nascosto.

La prospettiva di un nemico che, in un momento critico, potrebbe alterare i parametri vitali visualizzati sullo schermo di un ventilatore o di un defibrillatore è uno scenario realistica. Ma inaccettabile per qualsiasi Paese. Di fronte a evidenze tecniche e geopolitiche così allarmanti, due esperte invitano il Congresso e l'amministrazione statunitense a un'azione immediata: eliminare ogni tecnologia cinese dal cuore delle infrastrutture critiche e riaffermare la sovranità digitale americana. Negli ultimi mesi, la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), l'agenzia cyber degli Stati Uniti, ha acceso i riflettori su gravi vulnerabilità e persino backdoor nascoste in dispositivi medici fondamentali per il monitoraggio dei pazienti, molti dei quali prodotti in Cina.