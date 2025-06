Cultura e integrazione la comunità macedone in festa a Spazio 4

Tra tradizione e modernità, la comunità macedone si riunisce per condividere musica, danza e sapori autentici, rafforzando i legami con la città di Piacenza. Un’occasione unica per conoscere una cultura ricca di storia e diversità. Non mancate a questa festa speciale che celebra l’integrazione e la solidarietà, perché insieme possiamo costruire un futuro più inclusivo e vibrante. Vi aspettiamo numerosi!

«L'Associazione Culturale Macedone "Uniti per il Futuro" è lieta di annunciare un evento festivo che si terrà sabato 12 luglio dalle ore 18 a Spazio 4, situato in via Alessandro Manzoni 21 a Piacenza. Questa celebrazione è organizzata per promuovere iniziative culturali e favorire l'integrazione.

