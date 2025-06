Culto dei morti stravolto da un regolamento Comuni di montagna in rivolta E i politici corrono al riparo

Il tradizionale culto dei morti nelle valli bergamasche sta vivendo una svolta inattesa, sotto la pressione di un nuovo regolamento comunale che mette in discussione usanze radicate da generazioni. Mentre i piccoli Comuni e le frazioni si mobilitano per preservare questa tradizione, i politici cercano di trovare una soluzione condivisa. La questione si fa sempre più complessa e rischia di trasformare un rito antico in un’occasione di confronto sociale, dimostrando come le tradizioni possano essere al centro di un acceso dibattito pubblico.

In alcune localitĂ di montagna era ormai quasi diventata la normalitĂ : vegliare un defunto, prima dei funerali, nella chiesetta del paese. Nelle valli bergamasche fioccano i piccoli Comuni e le minuscole frazioni da poche centinaia di abitanti: luoghi in cui i parroci hanno da anni preso l’abitudine di mettere a disposizione della comunitĂ i luoghi di culto per rendere omaggio al proprio caro prima dell’ultimo saluto. Come ad Oltre il Colle, piccolo borgo sul colle di Zambla. “Nei nostri paesi – scrive un residente – ci si conosce tutti. Si passa una vita uno accanto all’altro: dopo la morte di una persona l’intera comunitĂ si stringe intorno alla famiglia”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Culto dei morti stravolto da un regolamento, Comuni di montagna in rivolta. E i politici corrono al riparo

In questa notizia si parla di: culto - comuni - montagna - morti

