Cugini ApP | Auto abbandonate in strada e non multate al Cheope

Situazioni di incuria e disordine che rischiano di compromettere la vivibilità del quartiere. Stefano Cugini, consigliere di “Alternativa per Piacenza”, si scaglia contro l'abbandono di veicoli in strada e l'assenza di sanzioni al Cheope, invitando a una gestione più rigorosa e responsabile. È ora di agire per restituire decoro e sicurezza alle nostre strade, perché il rispetto delle regole non può essere un optional, ma un obbligo di tutti.

«Mandate la auto a punire i cittadini che non parcheggiano regolarmente in via IV Novembre!» Sbotta così, Stefano Cugini, consigliere comunale di “Alternativa per Piacenza”, in aula a Palazzo Mercanti. «Al Cheope - è la comunicazione del consigliere della sinistra - ci sono auto parcheggiate in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Cugini (ApP): «Auto abbandonate in strada e non multate al Cheope»

In questa notizia si parla di: auto - cugini - cheope - abbandonate

