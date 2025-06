Cuccioli di cinghiale investiti e uccisi a colpi sull’asfalto

Un video scioccante sta facendo il giro del web, rivelando un atto di crudeltà inaccettabile ai danni di innocenti cuccioli di cinghiale. Due uomini, a bordo di un’auto, inseguono e investono deliberatamente i piccoli, poi li maltrattano con sadismo, accompagnando il tutto con sorrisi e scherno. La barbarie documentata in questo filmato ci mette di fronte a una realtà che non possiamo ignorare e ci spinge a riflettere sull’importanza della tutela animale.

LUNIGIANA – Un video scioccante mostra due uomini a bordo di un’auto mentre inseguono e investono deliberatamente dei cuccioli di cinghiale in Lunigiana, nel territorio della provincia di Massa Carrara. Dopo l’impatto, i due scendono dal veicolo, afferrano uno dei piccoli per la coda e lo scaraventano più volte sull’asfalto. Tutto viene filmato e accompagnato da risate e con tono compiaciuto. Il video che documenta ogni istante della scena è arrivato nelle mani dell’associazione Lndc Animal Protection, che ha immediatamente depositato una denuncia alla Procura della Repubblica di Massa. Nel filmato i due soggetti rincorrere un gruppo di cuccioli di cinghiale lungo una strada di campagna in provincia di Massa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: cuccioli - cinghiale - asfalto - investiti

Cinghiale nel parco del Mensola. “Aveva i cuccioli, ha attaccato me e la mia cagnolina” - Un tranquillo pomeriggio al parco del Mensola si è trasformato in un incubo per una padrona e la sua cagnolina.

Investono due cuccioli di cinghiale e li sbattono sull'asfalto finche non muoiono: Nel video si vede che ridono; Cuccioli di cinghiale investiti e uccisi a colpi sull’asfalto; Tradate, due cuccioli di cinghiale investiti sulla strada dell’ospedale.

Investono due cuccioli di cinghiale e li sbattono sull’asfalto finche non muoiono: “Nel video si vede che ridono” - Un video mostra le violenze perpetrate da due ragazzi ai danni di alcuni cinghiali, investiti e malmenati in un tratto stradale della Lunigiana: l'associazione ... Da fanpage.it

Due cuccioli di cinghiale senza vita sulla strada: il ritrovamento a due passi dall'ospedale San Paolo - La segnalazione del consigliere municipale Umberto Carli: "Intervenuta la Polizia locale, si attende intervento dei veterinari per lo smaltimento ... Riporta baritoday.it