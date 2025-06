Crucifera prima in lizza Così i punteggi di Innocenti e Vanneschi

Tra tensione e adrenalina, la scena si infiamma alla crucifera prima in Lizza COS236. Gabriele Innocenti apre il duello con determinazione, seguito da Lorenzo Vanneschi pronto a sfidare il suo avversario. Chi conquisterà il punteggio più alto in questa sfida epica? Rimanete con noi per scoprire il risultato di questa emozionante competizione, dove ogni secondo conta e il coraggio fa la differenza.

Ore 22.38 - Gabriele Innocenti è il primo a scendere sulla lizza. Si avvia verso il pozzo per ricevere la lancia. Parte subito. Corre deciso verso il Buratto. Attesa per la lettura del punteggio da parte della giuria. Ore 22.41 - È 4. Ore 22.42 - Lorenzo Vanneschi si avvia verso il pozzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it © Arezzonotizie.it - Crucifera prima in lizza. Così i punteggi di Innocenti e Vanneschi

In questa notizia si parla di: lizza - innocenti - vanneschi - crucifera

VIDEO | La serenità di Francoia: Dalle difficoltà un fattore di crescita. Siamo pronti; Porta Crucifera prepara la svolta. Contatto con Andrea Vernaccini: l’ex giostratore in lizza da allenatore; Pioggia in piazza, prova solo Porta Crucifera.

Giostra, si rivede Innocenti. Occasione bis a Porta Crucifera per l’ex titolare della Chimera - L’autore del 5 dei sogni di Porta del Foro potrebbe tornare in lizza ... Da lanazione.it

Porta Crucifera sì di Innocenti. Intesa per 4 anni - Gabriele Innocenti firma per 4 anni con Porta Crucifera ad Arezzo, difenderà i colori rossoverdi con Lorenzo ... Da lanazione.it