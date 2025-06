Cristiano Ronaldo regala una maglia a Trump con dedica speciale | Giocando per la pace… video

In un gesto inaspettato e carico di significato, Cristiano Ronaldo sorprende Donald Trump regalando una maglia con una dedica speciale: “Giocando per la pace”. Un dono che, tra emozioni e riflessioni, invita a chiedersi se sia una provocazione o un sincero auspicio di dialogo e unità globale. Un momento che rimarrà nella memoria di tutti coloro che credono nel potere dello sport come ponte di pace e fratellanza.

Un dono inaspettato accolgo, neanche a dirlo, con un grande sorriso e un “Grande”. Cristiano Ronaldo regala una maglia rossa al presidente Usa, Donald Trump. A consegnare il cadeau del capitano della nazionale lusitana è stato il presidente della Consiglio europeo, il portoghese Antonio Costa, in occasione del G7 in Canada. Davanti il numero 7 di Ronaldo sul retro una dedica speciale: “Giocando per la pace”. Una provocazione o un auspicio? Ronaldo regala una maglia speciale a Trump. “To President Donald J. Trump. Playing for Peace” (“ Al presidente Donald J. Trump. Giocando per la Pace “). È il messaggio consegnato al leader tycoon, che proprio in queste ore minaccia di entrare in guerra al fianco di Israele nel conflitto contro l’Iran. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Cristiano Ronaldo regala una maglia a Trump con dedica speciale: “Giocando per la pace”… (video)

