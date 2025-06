Cristiano Niccolai, nuovo vice coach della Valentina’s Camicette, porta con sé un’esperienza ricca e una passione autentica per il basket giovanile. Con un passato tra Pescia e Quarrata, si concentra sullo sviluppo dei talenti dell’Under 19 Gold, collaborando strettamente con la prima squadra. Una scelta che promette di rafforzare il legame tra prima squadra e settore giovanile, creando nuove opportunità di crescita e successi condivisi.

Bottegone tra prima squadra e settore giovanile. Cristiano Niccolai sarà il nuovo vice coach della Valentina’s Camicette, affiancando Maurizio Milani. Classe 1964, trascorsi anche a Pescia e Quarrata, afferma. "Arrivo in quanto coach dell’ Under 19 Gold, per una stretta collaborazione con i giovani che saranno nell’organico della serie C. Mi occuperò soprattutto di questi ragazzi. Conosco Maurizio Milani da tanti anni, ho avuto modo di allenarlo quando era ragazzo. Entro in punta di piedi: speriamo di fare un bel lavoro per far crescere tutta Bottegone". Epilogo di stagione in parte amaro e in parte carico d’orgoglio per la Microtex Bottegone Under17 Gold che, dopo le prime due fasi di campionato condotte sempre al vertice, arriva alla Final Four per il titolo di categoria con troppi giocatori fuori per infortunio o acciaccati e così non riesce a qualificarsi per la finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net